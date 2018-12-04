McDonald’s подала в суд на министерство экономического развития Украины

Киев, , 18:09 — REGNUM В суд на министерство экономического развития и торговли Украины и украинскую компанию «Аскания-Трейдинг» подала компания McDonald’s International Property Company из штата Делавэр в США, сообщает 4 декабря «Liga.net».

Согласно сообщению, американская компания требует запретить «Аскании-Трейдинг» использовать бренд Mc’Corn, которые используется украинской компанией совместно с датской фирмой Popz Holding LLC.

Отмечается, что бренд Mc’Corn, под которым выпускается попкорн для приготовления в микроволновой печи, используется на Украине уже почти 10 лет, однако иск McDonald’s подала только сейчас.

Напомним, ранее украинская рекламная компания MAINSTREAM разорвала контракт с фирмой YUM! Brands, являющейся представителем KFC на Украине. Причиной послужило желание KFC открыть ресторан в Доме профсоюзов на площади Независимости в Киеве.

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