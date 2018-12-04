Глава Южного Урала требует ускорить назначение мэра Челябинска

Челябинск, , 17:52 — REGNUM Новый мэр Челябинска должен быть назначен максимально быстро. Такой позиции придерживается губернатор Борис Дубровский, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Как отмечает пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, позиция главы области чёткая и уже доведена до депутатов городской думы. Борис Дубровский полагает, что глава города без приставки и.о. — это совершенно другой уровень ответственности. Необходимость в полновластном главе вызвана в том числе и подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, которые намечены на лето 2020 года.

Добавим, ранее с требованием назначить мэра столицы Южного Урала максимально быстро выступил уральский полпред Николай Цуканов. С такими словами он обратился к председателю областного Заксобрания Владимиру Мякушу. Мякуш пообещал передать этот разговор Дубровскому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015—2018 годах главой города был Евгений Тефтелев. Но 15 ноября стало известно о его желании уйти. 20-го депутаты гордумы одобрили его отставку.

Временным мэром стал заместитель Тефтелева Владимир Елистратов. А сам бывший градоначальник в конце ноября был назначен вице-губернатором Челябинской области.

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