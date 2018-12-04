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Украина попросила Канаду обновить военную операцию Unifier

Политика

Операция заключается в подготовке украинских военнослужащих канадскими инструкторами

Украина попросила Канаду обновить военную операцию Unifier
Ministry of Defense of Ukraine
Канадские инструкторы провели занятия для украинских военнослужащих по минной безопасности

Киев, 4 декабря 2018, 18:03 — REGNUM  Канаде следует обновить операцию Unifier по обучению украинских военнослужащих, заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает 4 декабря УНИАН.

По его словам, тренировки украинских солдат под надзором канадских инструкторов должны перейти на «совершенно новый уровень срочности». Шевченко объясняет это тем, что между Украиной и Россия «растет напряженность».

Отмечается, что с начала работы программы Unifier в 2014 году на Украине канадскими инструкторами были подготовлены порядка 8 тыс. украинских военнослужащих.

Напомним, ранее украинские ВМС провели провокацию в территориальных водах России, в результате три украинских военных судна были задержаны российскими пограничниками. Украина назвала действия России «провокацией» и попросила помощи у западных стран.

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