Смогут ли страны-члены ОПЕК+ договориться о сокращении добычи нефти?

Москва, , 17:33 — REGNUM Далеко не все страны ОПЕК+ готовы согласиться со снижением уровня добычи нефти, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что и страны ОПЕК и ОПЕК+ работают над соглашением о сокращении нефтедобычи.

«Для всех экспортеров нефти вопрос уровня цен имеет очень существенное значение, потому что и РФ, и страны Ближнего Востока, и Венесуэла — все очень зависят от экспортных доходов, — сказал Колганов. — Я не исключаю, что им удастся договориться, хотя там есть очень серьёзные противоречия между участниками. Не все страны согласны с тем уровнем снижения добычи, который предлагается. Некоторые государства считают, что они находятся в особых условиях, и не хотят серьёзно сокращать добычу. Не очень охотно шла на сокращение добычи, например, Саудовская Аравия. Хотя не так давно и она приняла участие в соглашении о замораживании уровня добычи. Но я не знаю, сумеют ли они договориться о сокращении на 2−3%. Если им удастся, то для РФ это будет позитивной новостью. Если переговоры будут успешными, можно надеяться на то, что уровень цен подрастёт, и это увеличит наши нефтяные доходы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель экспортёры нефти (ОПЕК+) работают над соглашением о сокращении нефтедобычи по меньшей мере на 1,3 млн баррелей в сутки.

«Переговоры сосредоточены на пропорциональном сокращении на 3−3,5% от уровня нефтедобычи в октябре, без каких-либо исключений для любой из сторон», — отметили собеседники издания Reuters.

Отмечается, что соответствующее решение может быть принято 6−7 декабря на встрече в Вене.

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