В Госдуме просят у правительства реальную льготную ипотеку для крымчан

Москва, , 17:20 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик («Единая Россия») просит Минтруд взять на контроль ситуацию в Крыму и Севастополе со льготной ставкой ипотечного кредитования при использовании материнского капитала, передает корреспондент 4 декабря.

«Дом.рф» — хорошая структура, которая предполагает льготную ставку кредитования при использовании материнского капитала по ставке 6% годовых. Я очень прошу вас, правительство, взять под контроль Севастополь и Крым, чтобы у нас это действительно работало, а не получилось так, как со Сбербанком или с сотовыми операторами и автозаправками. Мы — субъекты России, но у нас всего этого нет. Это очень серьёзный социальный вопрос для нас, возьмите его под контроль», — обратился парламентарий к участвующему в заседании Госдумы заместителю главы Минтруда Алексею Вовченко.

В России средства маткапитала могут быть направлены на погашение займов, которые выдаются банками, кредитными потребительскими кооперативами и иными организациями, занимающимися предоставлением займов. Для защиты прав семей с детьми законопроектом, который прошел первое чтение в Госдуме, предлагается исключить из перечня «разрешенных» организаций те организации, деятельность которых не контролируется Банком России, то есть «иные организации». При этом в перечень включаются сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, деятельность которых подконтрольна ЦБ, в том числе «Дом.рф», бывший АИЖК.