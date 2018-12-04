В Подмосковье объединили Серпухов и Серпуховский район

Серпухов, Московская область, , 17:06 — REGNUM В Московской области произошло объединение городского округа Серпухов с Серпуховским муниципальным районом. Соответствующий законопроект был принят на заседании в Мособлдуме 4 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По результатам публичных слушаний депутатами указанных поселений были приняты решения о согласии на такое объединение. Советом депутатов городского округа Серпухов принято решение о выходе с законодательной инициативой. Проектом закона предусмотрено объединение городских поселений: Оболенск, Пролетарский, сельских поселений Васильевское, Данковское, Дашковское, Калиновское, Липицкое Серпуховского муниципального района с городским округом Серпухов с изменением границ городского округа Серпухов», — заявил председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Московской области Михаил Шульга.

Он также отметил, что поселения, объединенные с городским округом Серпухов, Серпуховский муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу закона. Закон, в свою очередь, вступает в силу с 30 декабря 2018 года, но не ранее, чем через десять дней после его официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Московской области проводят административную реформу, укрупняя субъекты местного самоуправления. Так, были объединены Балашиха и Железнодорожный, Юбилейный и Королёв. В процессе объединения в единый округ находятся Одинцово, Одинцовский район и Звенигород.

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