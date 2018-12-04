Назначен глава минсельхоза Калмыкии

Элиста, 4 декабря 2018, 16:46 — REGNUM Министром сельского хозяйства Республики Калмыкия назначен Виктор Санджиев. Соответствующий документ подписан 4 декабря главой республики Алексеем Орловым.
По информации РИА «Калмыкия», официальное представление нового руководителя в министерстве состоится 5 декабря.
Напомним, предшественник Санджиева на должности главы республиканского минсельхоза Баатр Болаев покинул пост 30 ноября, официальная причина — «по собственному желанию». До назначения Санджиев возглавлял Ики-Бурульский район.