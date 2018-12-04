Беглов о параде в День снятия блокады: Нельзя лишать ветеранов праздника

Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался за проведение военного парада на Дворцовой площади 27 января 2019 года — в день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. Об этом глава города заявил 4 декабря на заседании координационного совета по делам ветеранов в Смольном.

На заседании в поддержку проведения парада выступили председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и председатель санкт-петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

«Это торжество мужества, героизма, стойкости, и поэтому мы должны праздновать. Мы гордимся тем, что мы наследники победителей и передаем это право гордиться нашей победой внукам и правнукам», — сказал Василий Волобуев.

В ответ Александр Беглов высказал общественникам слова благодарности за поддержку планов властей по проведению парада.

«75 лет назад город салютовал воинам и жителям за великий подвиг. И лишать сегодня ветеранов праздника мы не имеем права», — сказал действующий глава города.

Как сообщила ранее пресс-служба Западного военного округа, парад 27 января 2019 года пройдет на Дворцовой площади с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

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Как напомнил сегодня Александр Беглов, в начале 2019 года ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, защитники и жители блокадного Ленинграда получат выплату в размере 7 тысяч рублей. По 3 тысячи рублей будет выплачено детям блокады, родившимся до 3 сентября 1945 года. На эти выплаты бюджет города выделил более 1,7 млрд рублей.

Кроме того, ветераны и блокадники получат памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

В дни празднования 75-й годовщины Ленинградской победы в городе на Неве состоится более 120 событий. На 26 января намечены торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов. 27 января пройдут военный парад на Дворцовой площади, праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», мультимедийное представление на фасаде арки Главного штаба и салют у стен Петропавловской крепости. В честь праздника будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.

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Как сообщало ИА REGNUM, группа политических и общественных деятелей Петербурга в открытом письме обратилась к врио губернатора Александру Беглову с предложением не проводить военный парад, называя его неуместным «в День блокадной памяти и скорби». Однако блокадники, историки и представители ряда политических партий выступили в поддержку проведения парада, поскольку день снятия блокады для жителей и защитников Ленинграда был не «днем скорби», а праздником победы над врагом.

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Смольный не имеет права отменять парад в честь 75-летия снятия блокады

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