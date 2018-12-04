В Кремле рассказали о беседе Путина и Трампа на G20

Москва, , 16:37 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели краткую беседу «на ногах» на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом 4 декабря сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Трамп в ходе приёма подошёл к нашему президенту. Состоялся разговор, о котором наш президент ранее уже рассказал прессе», — сказал Ушаков.

По его словам, в ходе беседы затрагивалась ситуация в Керченском проливе, и американский лидер «внимательно выслушал аргументацию» российской стороны.

Отвечая на вопрос о том, не испытывают ли в Кремле обиды в связи с отказом Трампа от встречи с Путиным, Ушаков отметил, что Москва, как уже было заявлено, «выражает сожаление». Он подчеркнул, что между Россией и США остаётся множество открытых тем, обсуждение которых необходимо для взаимодействия двух стран, в том числе по глобальным вопросам стратегической безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться 1 декабря на полях саммита G20, из-за инцидента в Керченском проливе.

Президент России в ходе пресс-конференции в Аргентине сообщил журналистам, что пообщался с Трампом «в двух словах».

«Я ответил на его вопросы, связанные с инцидентом в Чёрном море. У него своя позиция по этим вопросам, у меня — своя. Но, во всяком случае, я проинформировал его о нашем видении этого инцидента», — сообщил Путин.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что после отмены переговоров в Буэнос-Айресе вопрос об организации встречи глав двух государств больше не находится на повестке. Он отметил, что ближайшей потенциальной площадкой для встречи Путина и Трампа может стать только следующей саммит G20, который пройдёт в июне 2019 года в Осаке.