Порошенко: «На Украине остаются политики, которые выполняют приказы РФ»

Ивано-Франковск, Украина, , 16:25 — REGNUM На Украине остаются политики, которые получают и послушно выполняют приказы из Москвы. Об этом 4 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами и преподавателями Ивано-Франковска.

«Кто-то думал, что страной можно управлять из Москвы — будут спускать приказы. Предшествующая власти и предшествующее правительство, и даже сейчас некоторые политики очень послушно относятся к приказам, которые поступаю из-за границы. Украинская революция достоинства победила и доказала, что украинский народ видит свое будущее исключительно в Европе и готов свое будущее отстаивать, защищать так как он защищает украинскую землю», — сказал Порошенко.

«После 20−21 февраля Кремль и Москва не смогли простить Украине краха своих имперских амбиций, имперских надежд. Когда-то, кто-то из россиян сказал, что российская империя не может существовать без Украины. Вот без Украины это уже не империя. Наше будущее они видели исключительно в статусе колонии, которая будет четко выполнять указания Кремля. Тогда началась незаконная аннексия Крыма, после этого началась агрессия на востоке нашего государства», — добавил Порошенко.

Как сообщалось, в июне 2017 года президент Порошенко во время выступления на Европейской площади в Киеве по случаю введения безвизового режима с ЕС впервые процитировал российского поэта Лермонтова: «Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые. И ты, им преданный народ».

Порошенко отметил, что введение безвизового режима между Украиной и ЕС знаменует «разрыв с российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным русским миром».

Напомним, в июне 2017 года президент России Владимир Путин напомнил, что процитированное Порошенко стихотворение не заканчивается озвученным украинским президентом строками.

«Там есть вторая часть. Она звучит так: «Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Лермонтов был человеком прогрессивным, он хотел улучшение внутриполитической ситуации внутри России. Его душила и ситуация, сложившейся на тот момент в России и он говорил об этом прямо», — рассказал Путин.