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В Одесской области начнут бороться с незаконными застройками

Политика

И нелегальным игорным бизнесом

В Одесской области начнут бороться с незаконными застройками
Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР
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Киев, 4 декабря 2018, 16:32 — REGNUM  Незаконные стройки в Одесской области начнут останавливать правоохранители, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 4 декабря УНИАН.

Луценко отметил, что в Одесской области полиция обратит внимание на два вида незаконной деятельности: нелегальные застройки и преступный игорный бизнес. Луценко подчеркнул, что полиция начнет проверять все подряд незаконные застройки и все места, где функционирует игорный бизнес.

Помимо этих основных направлений у полиции также остаются другие виды деятельности, которые необходимо проверять: фармацевтика, порты и различный бизнес.

Напомним, ранее жители поселка Затока в Одесской области вышли на протестную акцию, требуя остановить незаконную застройку прибрежной зоны.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Одесской области выступили против незаконной застройки побережья

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Незаконное строительство и самозахваты земель
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