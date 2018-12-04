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Politico назвал Сальвини самым влиятельным политиком Европы

Политика

Эксперты Politico считают, что в 2019 году Сальвини возглавит «марш националистов» на Брюссель

Politico назвал Сальвини самым влиятельным политиком Европы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Маттео Сальвини

Рим, 4 декабря 2018, 16:21 — REGNUM  Эксперты европейского издания влиятельного американского журнала Politico назвали вице-премьера Италии Маттео Сальвини самым влиятельным политиком Европы 2018 года, сообщается на сайте издания во вторник, 4 декабря.

Politico называет Сальвини «крайне правым лидером», который в 2018 году пришел к власти в Италии на волне недовольства граждан Евросоюзом и истеблишментом, а в 2019 году возглавит «марш националистов» на Брюссель на выборах в Европарламент.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. По данным социологов, партия Сальвини — «Лига» получит около трети голосов избирателей Италии. В целом в ЕС группа сторонников идей традиционных ценностей и национальных суверенитетов (кроме Сальвини это также Марин Ле Пен и Виктор Орбан) может рассчитывать, по разным прогнозам, на 10−20% голосов.

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