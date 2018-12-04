Парламент Косово проголосует за создание вооружённых сил

Приштина, , 16:17 — REGNUM В парламенте отделившегося от Сербии края Косово 14 декабря состоится голосование по вопросу о преобразовании сил безопасности Косово в полноценные вооружённые силы. Об этом сообщил спикер парламента Кадри Весели на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность, что на заседании будет принято положительное решение. «14 декабря у нас официально появится косовская армия. Удачи и поздравления всем!» — написал Весели.

Напомним, в середине октября парламент в Приштине уже принял пакет законопроектов, закладывающих основу для создания вооружённых сил. Голосование состоялось без участия депутатов от партии «Сербский список», представляющей интересы косовских сербов, которые бойкотировали заседание.

Действующие в крае силы безопасности планируется преобразовать в «многоэтнические профессиональные вооружённые силы, уполномоченные для работы на территории страны и за рубежом в соответствии с конституционным и юридическим мандатом в защиту территориальной целостности, граждан, собственности и интересов Республики Косово и подлежащие демократическому гражданскому контролю».

Предполагается, армия Косово будет состоять из пяти тысяч солдат регулярных войск, а также трёх тысяч резервистов.

Белград выступает категорически против планов Приштины, указывая на то, что создание армии в Косово противоречит резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и в целом будет иметь «непредсказуемые последствия для безопасности всего региона».

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