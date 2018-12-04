BBC Indonesia: Выход Катара из ОПЕК — хорошая новость для Индонезии

Доха, , 16:05 — REGNUM Катар решил выйти из организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) начиная с января 2019 года. Как сообщает BBC Indonesia, это может стать хорошей новостью для Индонезии.

Министр энергетики Саад аль-Кааби объявил о выходе Катара из ОПЕК 3 декабря 2018 года. Министр объяснил, что этот шаг был сделан «исключительно по техническим и стратегическим соображениям».

Издание отмечает, что Катар является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире, а добыча нефти составляет около 600 тыс. баррелей в сутки. Сообщается также, что Российская Федерация, которая не является членом ОПЕК, добывает около 11,3 млн баррелей нефти в сутки.

«Теперь, когда Катар покидает организацию, ОПЕК ослабевает. Для Индонезии как импортера нефти это хорошая новость», — заявил один из членов энергетической комиссии при совете народных представителей Индонезии.

По его словам, выход Катара окажет влияние на формирование мировых цен на нефть.

С другой стороны, как отмечает издание, если цены снизятся, инвестиции в разведку и добычу нефти в Индонезии упадут.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Катара на глобальный рынок как самостоятельного игрока может пошатнуть позиции ОПЕК.

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