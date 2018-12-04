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Разрыв договора о дружбе с РФ превратился в украинский сериал — эксперт

Политика

Договор всё равно будет действовать около пяти месяцев

Киев, 4 декабря 2018, 16:02 — REGNUM  Разрыв договора о дружбе с Россией является техническим поводом, из которого украинские власти пытаются слепить очередную «победу», заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 4 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«В любом случае договор с РФ будет действовать до 1 апреля 2019 года, но его «разрывание» уже давно превратилось в политический сериал, который вообще не влияет на жизнь украинцев, но отвлекает внимание последние 4 года», — прокомментировал эксперт.

Бортник отметил, что между Россией и Украиной остаются в силе ещё более 400 различных договоров.

Напомним, 3 декабря президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной. Предыдущий раз Порошенко разорвал это же соглашение в сентябре 2018 года.

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