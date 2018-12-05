Верховная рада Украины заставит журналистов замолчать?

Киев, , 08:37 — REGNUM Депутаты Верховной рады из фракции Петра Порошенко внесли законопроект, который предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей «Клевета». Почему порошенковские депутаты озаботились СМИ именно сейчас, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Веснянко.

Судя по пояснительной записке, сопровождающей инициативу, журналисты совсем «потеряли берега» и даже не стесняются описывать преступные деяния депутатов, на что особенно напирает Николай Паламарчук, один из инициаторов законопроекта. Прославился же Паламарчук тем, что это его помощник был арестован по нашумевшему делу о нападении на Екатерину Ганзю, которую в Херсоне облили кислотой, в результате чего она умерла.

Острая потребность депутатов прикрутить фитилёк свободе слова на Украине вовсе не новость, инициативы такого рода выдвигаются раз за разом, но отличие нынешнего порыва Паламарчука и компании в том, что он получил поддержку одновременно из двух как бы противоборствующих лагерей. Кто же поддержал украинских борцов со свободой слова?

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