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Все корабли погранслужбы Украины приведены в боевую готовность

Политика

Глава службы рассказал, что украинские пограничники после инцидента в Керченском проливе сопровождают суда в акватории Азовского моря

Все корабли погранслужбы Украины приведены в боевую готовность
Ministry of Defense of Ukraine
ВМС Украины

Киев, 4 декабря 2018, 15:53 — REGNUM  На сегодняшний день все корабли и катера государственной пограничной службы Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом в интервью телеканалу UATV заявил глава службы Пётр Цигикал.

По словам главы ведомства, «практически весь плавсостав находится сегодня в море». Кроме того, глава службы рассказал, что украинские пограничники после инцидента в Керченском проливе сопровождают суда в акватории Азовского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября, после задержания российскими пограничниками нарушивших границу РФ украинских катеров, начальник генштаба вооружённых сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжение привести в полную боевую готовность все части ВСУ.

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