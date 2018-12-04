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«Крутите украинское»: в Киеве напомнили об артистах из «черного списка»

Политика

В списке лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, находятся уже около 140 российских деятелей культуры

Киев, 4 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины будет наказывать каналы за трансляцию новогодних концертов с участием российский артистов, попавших в «черный список», заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет к таким каналам применять сначала штрафы, а потом, возможно, лишать лицензий», — заявил Кириленко.

Он также выразил надежду, что накануне новогодних праздников телеканалы сами «прошерстят» собственную программную сетку.

«Крутите украинское», — посоветовал он.

Напомним, в списке лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, находятся уже около 140 российских деятелей культуры. Также на Украине запрещено показывать фильмы с участием людей, занесенных в данный список.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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