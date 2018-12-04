Туристам из США посоветовали быть бдительными в поездках на Украину

Киев, , 15:36 — REGNUM Граждане США, желающие посетить Украину в период предстоящих новогодних праздников, должны проявлять бдительность в местах большого скопления людей и следить за обстановкой на Украине. Такой совет американским туристам дали в посольстве США в Киеве.

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1069883290792923136

Это связано с высоким уровнем террористической опасности в стране.

«На период праздников меры безопасности на Украине по-прежнему будут усилены из-за постоянных угроз транснациональных террористических организаций и лиц, вдохновленных экстремистской идеологией по всей Европе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Также отмечается, что целями экстремистов по-прежнему остаются туристические места, торговые центры, аэропорты, клубы, рестораны и другие слабо охраняемые объекты, часто посещаемые западными туристами.

Напомним, количество иностранных туристов, въехавших на Украину за первые шесть месяцев 2018 года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти на 2%.