Пламя Парижа: Вашингтон мешает Макрону создать армию ЕС?

Москва, , 15:36 — REGNUM Беспорядки, которые сейчас охватили Францию, могут перекинуться и на Германию, полагает член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов. Об этом он заявил 4 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Начали с Франции, а потом это перекинется на Германию, — сказал депутат. — Это вполне возможно. Там очень много мигрантов и студентов, которых можно мобилизовать. Это (волнения в Париже — прим. ИА REGNUM ) для того, чтобы припугнуть Меркель и Макрона, чтобы они отказались от идеи создания собственной армии европейской и чтобы они исправно платили взносы в НАТО. Следующим шагом будет то, что его (Макрона — прим. ИА REGNUM ) вызовут в Вашингтон и скажут: «Давай по-хорошему или сдавай власть, отказывайся от идеи европейской армии, иначе тебя снесут».

Однако с этим мнением не согласился политолог Дмитрий Абзалов.

«Я слабо представляю Трампа, которому был бы выгоден любой конкурент Макрона, — признался он. — Вместо него могут прийти радикальные левые, которых он в принципе ненавидит, или правые, которые будут активно поддерживать идею той же самой европейской армии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, со ссылкой на Le Figaro президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предстоящей выплате исключительной премии силам правопорядка, мобилизованным во время третьего акта демонстрации «жёлтых жилетов».

Также отметим, что третья масштабная акция протеста против повышения налогов на топливо «жёлтые жилеты» прошла 1−2 декабря в Париже. В ходе демонстрации силы правопорядка задержали 412 французов, 133 человека получили ранения, включая 23 сотрудника полиции.

Кроме того, правительство Франции, по некоторым сведениям, уже согласилось удовлетворить требования протестующих и объявить мораторий на повышение налогов на топливо.

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