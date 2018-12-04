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На Украине думают, как навредить РФ в Азовском море

Политика

Санкции должны ощутить российские порты и корабли

Киев, 4 декабря 2018, 15:31 — REGNUM  Украинские юристы обдумывают пакет антироссийских санкций, которые Украина намерена ввести после неудавшейся провокации в Керченском проливе, заявил президент Украины Пётр Порошенко, сообщило 4 декабря издание «Новое время».

Порошенко рассказал, что Россия «заплатит высокую цену», и что украинские санкции должны ощутить, прежде всего, российские порты и корабли.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС были задержаны в российских территориальных водах в районе Керченского пролива. Рассказы украинской стороны о «российской агрессии» были неоднозначно восприняты мировым сообществом. К примеру, китайские СМИ оценили действия российских пограничников как «очень сдержанные» и отметили их усилия по предотвращению конфликта.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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