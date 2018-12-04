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Главы МИД Сирии и КНДР договорились о координации по важным вопросам

Политика

Министры обсудили взаимоотношения Дамаска и Пхеньяна, а также общую ситуацию в регионе и успехи сирийской армии в борьбе с международным терроризмом

Главы МИД Сирии и КНДР договорились о координации по важным вопросам
Tim Ellis
Рукопожатие

Дамаск, 4 декабря 2018, 15:26 — REGNUM  В Дамаске состоялись переговоры министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема с главой МИД Северной Кореи Ли Ён Хо. Об этом сообщает 4 декабря пресс-служба сирийского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что главы МИД двух государств обсудили важность координации позиций на различных международных форумах по важным для суверенитета Сирии и КНДР вопросам. Министры обсудили взаимоотношения Дамаска и Пхеньяна, а также общую ситуацию в регионе и успехи сирийской армии в борьбе с международным терроризмом.

Муаллем подчеркнул, что власти Сирии поддерживают Пхеньян по вопросу противостояния экономическому давлению США, а Ли Ён Хо заявил, что КНДР поддерживает законную власть и народ Сирии в борьбе с террором.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что подразделения сирийской армии в ходе наступательной операции в провинции Эс-Сувейда на юге страны уничтожили более 270 террористов и захватили значительное количество оружия и боеприпасов иностранного производства.

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