Телеканалы «112 Украина» и NewsOne подчинили Порошенко — депутат

Киев, , 15:17 — REGNUM В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который наделяет парламент исключительным правом применения санкций в отношении любых СМИ, их учредителей и бенефициаров. Об этом 4 декабря написал на своей странице в Фейсбук депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

«В Верховной Раде очередной праздник маразма… Отдельно предлагается расширить перечень деяний, которые будут считаться террористической деятельностью и включить в него предоставление финансовой, материально-технической или информационной поддержки террористическим организациям и незаконным вооруженным формированиям. Другими словами, если парламент примет этот закон, уже завтра Верховная Рада сможет простым большинством запретить экономическую деятельность собственников любого телеканала (то есть прекратить вещание), если посчитает, что он оказал информационную поддержку террористическим организациям и незаконным вооруженным формированиям», — отметил Найем.

Он обвинил совет национальной безопасности и обороны Украины в нежелании накладывать санкции на телеканалы «112 Украина» и NewsOne, которые фракция БПП обвинила «в пропаганде Кремля и разжигании ненависти».

«Кто-то, наверное, думает, что это борьба с терроризмом. Но это не так. В народе это называется прогрессирующая импотенция. Я просто напомню. Сегодня ровно два месяца, как парламент обратился в СНБО с просьбой рассмотреть возможность наложения санкций на «112 Украина» и NewsOne. «Как только постановление нам поступит из парламента, не вижу проблем, чтобы оперативно рассмотреть этот вопрос», — решительно заявил тогда Александр Турчинов. Прошло два месяца. За это время на нас успели напасть, в стране ввели военное положение, резервистов мобилизуют… А СНБО — во время военного положения, подчеркиваю! — не нашел время, чтобы рассмотреть обращение парламента по поводу телеканалов, которые президентская фракция осудила за пропаганду Кремля и разжигание ненависти», — пишет Найем.

По его словам, Порошенко договорился с лидером организации «Украинский выбор — Право народа» Виктором Медведчуком о формате работы телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

«…проще будет выйти к людям и искренне признать: Петр Порошенко договорился обо всем с Виктором Медведчуком. Тупо. Банально. Договорился. NewsOne прекратил показывать главных оппонентов Петра Порошенко — Юлию Тимошенко и Анатолия Гриценко. А «112 Украина» стал главным рекламным носителем президентской кампании и медиаспонсором телесериала о перерезании ленточек на любой подвернувшейся будке. Потому что в команде президента антиукраинскими каналами считаются не те, которые разжигают ненависть, продвигают прокремлевскую повестку, «русский мир» и говорят на языке российской пропаганды, а те, которые критикуют лично Петра Порошенко», — пояснил Найем.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря депутаты от БПП и «Народного фронта» внесли в Раду законопроект №9275, который позволяет применение Закона «О санкциях» в отношении украинских телеканалов. Депутаты хотят предоставить Верховной Раде право требовать от СНБО прекратить вещание украинских телеканалов, которых заподозрят в «информационной поддержке терроризма». При этом определение «информационной поддержки» является нечетким и позволит власти применять этот закон для политической цензуры, а не для защиты информационной безопасности страны.

Напомним, до сих пор санкции накладывались исключительно на российские каналы. Так, нацсовет оштрафовал двух провайдеров за ретрансляцию российских телеканалов.