Спецподразделение СБУ ведет операцию против иерархов УПЦ — СМИ

Киев, , 15:18 — REGNUM Давление на иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата осуществляют сотрудники специального подразделения Службы безопасности Украины, ответственного за защиту государственного строя. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

По словам адвоката Александра Ромасева, именно сотрудники отдела «Т» занимались обыском дом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Можно говорить о продолжении цепочки с описью имущества церкви, произошедшей ранее отмечает он.

«Давление идет, и оно усиливается», — сказал Ромасев.

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Издание отмечает, что иерархов УПЦ также держат на границе. Это произошло в аэропорту «Борисполь» с главой Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископом Климентом, а также с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

Архиепископу Клименту украинские пограничники рассказали о внесении его и других епископов в перечень лиц, подлежащих усиленному досмотру. Силовики посещают родственников иерархов и бизнесменов, помогающих епархиям.

Священнослужители полагают, что против УПЦ развернута целая информационная кампания с вбросами в СМИ и соцсетях. Таким образом, считают они, Киев намерен заставить их участвовать в так называемом объединительном соборе по созданию независимой от Москвы церкви.

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