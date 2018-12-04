В оренбургском Бузулуке меняется власть

Бузулук, Оренбургская область, , 15:11 — REGNUM Город Бузулук в Оренбургской области войдёт в новый год с новым градоначальником. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, срок полномочий Валерия Рогожкина как градоначальника истекает 22 декабря.

Бузулукский горсовет назначил конкурс на пост главы муниципалитета на 28 декабря. С 7 декабря по 16 декабря будет осуществляться приём документов от претендентов на должность мэра.

Эксперты отмечают, что среди кандидатов могут оказаться депутат заксобрания Оренбургской области, избранный по округу, в состав которого входит Бузулукский район; заместитель главы администрации Бугуруслана; спикер горсовета Бузулука, а также сам Валерий Рогожкин. При этом не факт, что Рогожкин вновь станет главой города.

Добавим, Валерий Рогожкин родился в 1964 году. С 2000 по 2010 год дважды избирался главой Бузулука, получив поддержку избирателей на всенародных выборах. В 2010 году назначен первым вице-губернатором — заместителем председателя правительства Оренбургской области. В апреле 2013 года принял решение уйти из правительства области. На муниципальных выборах 22 декабря 2013 в третий раз избран главой Бузулука