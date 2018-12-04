В Молдавии «миграционную амнистию» в РФ назвали вмешательством в выборы

Кишинёв, , 14:44 — REGNUM Решение России провести «миграционную амнистию» для молдавских мигрантов может быть расценено как «вмешательство» Москвы в предвыборную кампанию в республике, заявил 4 декабря премьер-министр этой страны Павел Филип.

«Я видел эту информацию в СМИ, но не ознакомился с официальной нотой на эту тему, — цитирует РИА Новости Филипа. — Это может быть расценено как вмешательство России в предвыборную кампанию в Молдавии».

При этом никаких доказательств премьер-министр Молдавии не представил. Напомним, парламентские выборы намечены на 24 февраля 2019 года.

Читайте также: Додон поблагодарил Путина за «решение проблем» молдавских мигрантов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД РФ сообщили, что граждане Молдавии, находящиеся на территории РФ с нарушениями разрешённого срока пребывания, смогут выехать обратно на родину, при этом избежать административной ответственности.

Воспользоваться «миграционной амнистией» можно будет в период с 1 января по 24 февраля 2019 года. Впоследствии этим гражданам будет позволено снова въехать в Россию.

Также отметим, что весной прошлого года право воспользоваться «миграционной амнистией» Россия предоставила для почти 250 тыс. молдавских гастарбайтеров, находящихся в России с нарушением сроков пребывания.

Читайте также: 2019−2020 годы станут перекрёстными годами России и Молдавии