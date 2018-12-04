Жириновский сравнил Порошенко с Гитлером

Москва, , 14:42 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский видит в ситуации вокруг Украины сценарий, аналогичный Второй мировой войне, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Вспыхивает война, мы побеждаем украинскую армию, раздолбаем в пух и в прах, и тогда вступает в силу немецкая армия, а американцы получают то, что получили во время столкновения Гитлера со Сталиным. Чужими руками», — заявил Жириновский в Госдуме.

США пытаются стравить Украину и Россию, говорит депутат Госдумы.

«То же самое делают, только вместо Гитлера — Порошенко, конечно, маленький, еще слабенький, но сценарий тот же: стравить Украину с Россией, Германию, чтобы она не рыпалась, и не лезла. Все сделать чужими руками», — говорит он.

Госдума приняла обращение, осуждающее провокацию Украины в Керченском проливе, также депутаты призывают парламенты стран мира осудить деструктивные действия властей Киева.