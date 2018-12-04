Армия Израиля лишила «Хезболлу» одного туннеля

Иерусалим, , 14:41 — REGNUM Армия Израиля отчиталась о первых итогах начатой операции «Северный щит». По данным пресс-службы военного ведомства, военным удалось обнаружить первый туннель движения «Хезболла» на границе с Ливаном.

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"Войска Армии обороны Израиля обнаружили трансграничный наступательный туннель в южной части Кафр-Кела», — говорится в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля.

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Отмечается, что в настоящее время проводятся оперативные и инженерные мероприятия для нейтрализации объекта. По данным военных, туннель не представлял непосредственной угрозы для жителей страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 декабря, вооруженные силы Израиля сообщили о начале операции по уничтожению специализированных туннелей, через которые «Хезболла» проникает из Ливана в Израиль. Отмечалось, что оперативные мероприятия будут проходить только на территории еврейского государства.