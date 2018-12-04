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Йеменские хуситы согласились на обмен военнопленных

Политика

Ранее ООН предоставила лечение 50 хуситским повстанцам, получившим ранения в боях с интервентами

Йеменские хуситы согласились на обмен военнопленных
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 4 декабря 2018, 14:26 — REGNUM  Правительство Йемена, поддерживаемое арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, и хуситы согласились обменяться заложниками, сообщает 4 декабря Agence France-Presse.

Причиной подобного решения стало стремление наладить диалог в преддверии мирных переговоров, которые должны состояться в Швеции. Ранее ООН предоставила лечение 50 хуситским повстанцам, получившим ранения в боях с интервентами.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН эвакуировала 50 раненых хуситов для лечения в Омане

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