Йеменские хуситы согласились на обмен военнопленных

Сана, , 14:26 — REGNUM Правительство Йемена, поддерживаемое арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, и хуситы согласились обменяться заложниками, сообщает 4 декабря Agence France-Presse.

Причиной подобного решения стало стремление наладить диалог в преддверии мирных переговоров, которые должны состояться в Швеции. Ранее ООН предоставила лечение 50 хуситским повстанцам, получившим ранения в боях с интервентами.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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