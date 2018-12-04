В IFJ раскритиковали Киев за запрет въезда журналистов

Брюссель, , 14:14 — REGNUM Генеральный секретарь Международной федерации журналистов (IFJ) Энтони Белланже указал на несоответствие демократическим принципам и свободе информирования запрета украинских властей на посещение страны журналистами.

Запрет для представителей СМИ посещать какую-либо территорию — настоящая проблема, так как журналист должен выполнять задачу информирования. Его работа — в рамках демократии, отметил Белланже.

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Ни на Украине, ни в другом месте не должно быть границ или запретов для журналистов, заявил генсек IFJ РИА Новости.

Ранее заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова объявила о запрете Киева посещать российский Крым и республики Донбасса, действующий в отношении иностранных журналистов. Мера введена в связи с военным положением на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил об ограничении въезда на Украину для российских граждан — мужчин старше 16 и моложе 60 лет. Ограничения не касаются ряда «гуманитарных случаев».

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