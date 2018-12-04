Комиссия Госдумы разрешила лишить неприкосновенности депутата Белоусова

Москва, , 14:13 — REGNUM Комиссия Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики проголосовала за то, чтобы разрешить снять с депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова депутатскую неприкосновенность и возбудить в отношении него уголовное дело по представлению Генпрокуратуры. Об этом журналистам заявил глава комиссии Госдумы Отари Аршба («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Было обращение генпрокурора с просьбой дать согласие на снятие неприкосновенности в отношении нашего коллеги из «Справедливой России» Вадима Белоусова и возбуждения в отношении него уголовного дела. Комиссия проголосовала за дачу такого разрешения», — отметил Аршба.

Депутат не уточнил статью, по которой Генпрокуратура хочет возбуждать уголовное дело, а лишь отметил, что этот вопрос «касается взятки». При этом он подчеркнул, что решение о виновности депутата должен принимать только суд и согласие комиссии о снятии неприкосновенности никаким образом не говорит о том, что депутат виновен.

«Комиссия исходила из понимания того, что человек не виновен до тех пор, пока по нему нет решения суда. Все мы сами должны быть заинтересованы в скорейшем разрешении всех этих вопросов со всех точек зрения. Это не проблема только Белоусова, если есть подобного рода обвинения в отношении любого нашего коллеги, мы должны кооперироваться с правоохранительными органами и вносить ясность в инкриминируемые материалы и деяния. Поэтому мы сочли возможным дать согласие Генпрокуратуре на лишение частично неприкосновенности нашего коллеги и возбуждение в отношении него уголовного дела», — заявил Аршба.

Окончательное решение о неприкосновенности депутата будет принято на пленарном заседании Госдумы. По словам Аршбы, вопрос может быть рассмотрен 6 декабря.

Снятие неприкосновенности с депутата позволяет возбуждать против него уголовные дела и проводить следственные действия. Ранее Генпрокуратура обратилась к депутатам с представлением о снятии неприкосновенности с депутата Белоусова в связи с тем, что он может быть участником уголовного дела о взятке бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Экс-главу региона объявили в международный розыск по делу о взятках, одна из которых достигает 3,4 млрд рублей.

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