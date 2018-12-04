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Главы МИД Индонезии и Камбоджи намерены укреплять центральную роль АСЕАН

Политика

Правительство Камбоджи поддерживает концепцию Индо-Тихоокеанского региона

Джакарта, 4 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхонн договорились укреплять единство и центральное положения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в регионе, сообщает Antaranews.

По словам главы МИД Индонезии Ретно Марсуди, правительства двух стран договорились о совместной работе по обеспечению стабильности и процветания в Юго-Восточной Азии.

Со своей стороны, Прак Сокхонн заявил, что правительство Камбоджи поддерживает концепцию Индо-Тихоокеанского региона, продвигаемую Индонезией, уделяя приоритетное внимание единству и центральной роли АСЕАН.

Сообщается, что индонезийское правительство сосредоточило свое внимание на региональном сотрудничестве в трех основных областях, а именно на морском взаимодействии, укреплении связей для стимулирования экономического роста и развитии сотрудничества для достижения целей устойчивого развития.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Камбоджа договорились укреплять двустороннее экономическое сотрудничество, особенно в области торговли и инвестиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Камбоджа договорились укреплять экономическое сотрудничество

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Внешняя политика Индонезии
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