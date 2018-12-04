Соратников губернатора Севастополя обвинили в манипулировании Заксобранием

Севастополь, , 14:01 — REGNUM Очередное заседание Законодательного собрания Севастополя было сорвано из-за «прогубернаторских» депутатов. Такое мнение 4 декабря журналистам высказал депутат городского парламента Алексей Чалый.

«Это новая, неожиданная для нас тактика: вставил карту — вынул карту, то 11, то 13, то 14 депутатов в системе регистрации. Летом я говорил, что нельзя превращать государственную власть в посмешище, но, к сожалению, под руководством Дмитрия Овсянникова мы уверенно движемся именно в этом направлении», — отметил Чалый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Законодательное собрание Севастополя впервые в новейшей истории не провело пленарное заседание из-за отсутствия необходимого количества депутатских карточек в электронной системе голосования.

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