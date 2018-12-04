В Кремле не знают, где находятся арестованные украинские корабли

Москва, , 14:01 — REGNUM В администрации президента РФ не смогли ответить на вопрос о местонахождении арестованных за незаконное пересечение госграницы с РФ в Чёрном море кораблей ВМС Украины. Об этом 4 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, «это не входит в поле внимания Кремля».

«Это, конечно, скорее прерогатива следственных органов, которые сейчас ведут следствие. Нужно обращаться к ним», — посоветовал журналистам официальный представитель Кремля.

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Задержанные корабли ВМС Украины пришвартованы в порту Керчи: видео

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Суда были оправлены на спецстоянку в Керчь, а 24 члена экипажей арестованы на два месяца и впоследствии переведены в одно из СИЗО в Москве. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ.

Ранее в интернете появились фото, якобы показывающие, что «Бердянска» и «Никополя» в Керчи нет: у причала находится (судя по снимкам) только буксир «Яны Капу». Командование украинского флота приступило к проверке информации об исчезновении задержанных украинских судов.

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