Литве и Украине не даёт покоя «агрессия России»: Радио REGNUM

Москва, 4 декабря 2018, 14:00 — REGNUM
- Президент Литвы обсудит с Порошенко «агрессию России»;
- Греция и Россия встали на путь сотрудничества;
- МИД РФ просят исключить вопрос о передаче Японии Курил;
- КПРФ, ЛДПР и СР готовят обращение в Конституционный суд;
- В Улан-Удэ упразднили должность сити-менеджера.
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Читайте ранее в этом сюжете: Последствия «неуёмных затей» против России: Радио REGNUM