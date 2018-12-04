Депутаты сорвали заседание Заксобрания Севастополя

Севастополь, , 13:47 — REGNUM Законодательное собрание Севастополя впервые в своей новейшей истории закрыло пленарное заседание, не рассмотрев большинства заявленных вопросов, из-за отсутствия необходимого количества депутатских карточек в электронной системе голосования. Об этом 4 декабря сообщила начальник юридического управления городского парламента Елена Близнюк.

«Сначала было достаточно депутатов. Они рассмотрели и приняли повестку дня, один закон во втором чтении, проголосовали по ряду процедурных вопросов, однако некоторые из них потом удалили свои регистрационные карточки, сделав невозможным дальнейшее голосование по каким-либо вопросам, в том числе процедурным», — отметила Близнюк.

Отметим, что ряд депутатов просили объявить перерыв, но их коллеги настаивали на продолжении работы по рассмотрению законов и постановлений. Тем не менее, кворум так и не удалось собрать, и спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева закрыла заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительства города предложили Заксобранию провести третье чтение законопроекта о трёхлетнем бюджете, который депутаты приняли без учёта губернаторских поправок.

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