Страны Запада стали меньше давить на посетивших Крым граждан

Симферополь, , 13:42 — REGNUM Давление властей западных стран на своих граждан, посетивших российский Крым, постепенно снижается. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, регулярные приезды на территорию полуострова делегаций иностранных политиков, законодателей, предпринимателей и общественников положительно воздействуют на общественное мнение в странах ЕС.

«Официальные власти уже не могут не считаться с этим. Сейчас такого давления на наших гостей при посещении Крыма не оказывается», — цитирует слова Гемпеля РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава норвежской делегации бизнесмен Хендрик Вебер в ходе визита в Крым назвал полуостров законной частью России, а также заявил, что антироссийские санкции, введенные из-за присоединения Крыма, являются «полной чушью».

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