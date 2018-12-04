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ВВС Турции нанесли удар по курдам в Ираке

Политика

Пять человек «нейтрализовано»

Анкара, 4 декабря 2018, 13:47 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» на территории Ирака пять членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 4 декабря Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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