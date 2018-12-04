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Отношения между ОАЭ и Индонезией основаны на взаимном уважении — посол

Политика

Объем торговли между ОАЭ и Индонезией достиг 3,7 млрд долларов США в конце 2017 года

Джакарта, 4 декабря 2018, 13:44 — REGNUM  Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Индонезии Мухаммад Абдуллах Гаффли заявил, что отношения между ОАЭ и Индонезией основаны на принципе сотрудничества и взаимного уважения, сообщает Antaranews.

«Я ценю двусторонние отношения между ОАЭ и Индонезией, которые идут хорошо», — заявил посол в своем выступлении в ходе празднования 47-го дня создания государства ОАЭ.

По его словам, отношения между двумя странами превратились в стратегическое партнерство с растущим объемом торговли, экономики и культуры.

Объем торговли между ОАЭ и Индонезией достиг 3,7 млрд долларов США в конце 2017 года. Ожидается, двусторонняя торговля увеличится до 5−6 млрд долларов США к 2020 году.

Со своей стороны, министр аграрного и территориального планирования Индонезии Софьян Джалиль выразил надежду на улучшение двустороннего сотрудничества.

Напомним, история государства ОАЭ берет свое начало с 1971 года, когда главы шести эмиратов приняли решение о создании государства.

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Внешняя политика Индонезии
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