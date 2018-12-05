Как относится РФ к «Хамасу» и при чем тут отношения с США?

Иерусалим, , 01:23 — REGNUM Высказывание посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, назвавшего «Хамас» «признанной и законной силой в Палестине», вызвало возмущение у израильтян, не раз подвергавшимся обстрелом и терактам, организованным «Хамасом». Глава МИД РФ встречи с этой публикой начинает словами «дорогие друзья». О причинах дружественного отношения официальных лиц РФ к «Хамасу» пишет обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Прежде всего, «Хамас» — это официальная структура запрещенной в РФ террористической организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Хамас» отметился участием в подготовке самых кровавых терактов в России во времена чеченского конфликта, а к моменту начала гражданской войны и интервенции в Сирии штаб-квартира этой организации располагалась в лагере беженцев Ярмук в Дамаске, а атака на законную сирийскую власть вызвала горячую поддержку хамасовцев.

Сирийская армия, поддерживаемая ВКС РФ, разумеется, уничтожала боевиков «Хамас» так же, как и всех прочих экстремистов. Но почему-то, когда хамасовцы атакуют Израиль, их действия не встречают столь же адекватной реакции со стороны представителей России, как в Сирии. Уж не собирается ли Россия разыграть ухудшение отношений с Израилем как дополнительную карту на переговорах с США?

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