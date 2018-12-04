«Диалог не складывается»: в Кремле рассказали об отношениях России и США

Москва, , 13:29 — REGNUM Диалог России и Соединенных Штатов не складывается, несмотря на необходимость обсуждения стратегических вопросов, заявил 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Диалог действительно не складывается, несмотря на определенные планы, проделанную, так сказать, домашнюю работу с двух сторон», — заявил Песков.

По его словам, планы неоднократно переверстывались в последний момент, несмотря на наличие важных стратегических вопросов. В Москве сожалеют об этом, заключил представитель Кремля.

Напомним, полноформатные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны были состояться 11 ноября в Париже в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Однако встреча была отменена по просьбе Франции, которая сочла, что переговоры могут отвлечь внимание от основных мероприятий.

Позже переговоры двух лидеров было решено провести 1 декабря в рамках саммита «большой двадцатки» в Аргентине, но они также не состоялись — американский лидер решил отказаться от встречи после провокации украинских военных кораблей в Керченском проливе.

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