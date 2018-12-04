Путин не планирует контакты с Эр-Риядом перед встречей ОПЕК+

Москва, , 13:27 — REGNUM Никаких отдельных контактов президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом перед встречей ОПЕК+ не запланировано. Об этом 4 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в графике главы российского государства 4 и 5 декабря контакты с Эр-Риядом не запланированы. Следует напомнить, что встреча наследного принца Саудовской Аравии с российским президентом состоялась на полях саммита «большой двадцатки», прошедшего на минувшей неделе в Буэнос-Айресе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дружеское приветствие президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда на саммите в Аргентине объясняется хорошими личными отношениями между политиками.

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