Вторник, 4 Декабря 2018 года
15:20:23 МСК

Путин не планирует контакты с Эр-Риядом перед встречей ОПЕК+

Политика

Встреча наследного принца Саудовской Аравии с российским президентом состоялась на полях саммита «большой двадцатки»

Москва, 4 декабря 2018, 13:27 — REGNUM  Никаких отдельных контактов президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом перед встречей ОПЕК+ не запланировано. Об этом 4 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в графике главы российского государства 4 и 5 декабря контакты с Эр-Риядом не запланированы. Следует напомнить, что встреча наследного принца Саудовской Аравии с российским президентом состоялась на полях саммита «большой двадцатки», прошедшего на минувшей неделе в Буэнос-Айресе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дружеское приветствие президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда на саммите в Аргентине объясняется хорошими личными отношениями между политиками.

Читайте также: Песков прокомментировал дружеское рукопожатие Путина и саудовского принца

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить