Рейды Израиля: арестованы 24 палестинца

Тель-Авив, Израиль, , 13:32 — REGNUM Правоохранительные службы Израиля арестовали 24 палестинца на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 4 декабря Anadolu.

Арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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