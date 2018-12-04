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Три новых воинских части созданы на территории ЦВО

Политика

Они сформированы в Новосибирской, Свердловской и Самарской областях

Екатеринбург, 4 декабря 2018, 13:20 — REGNUM  Комплексную защиту полевых командных пунктов на территории Центрального военного округа будут осуществлять новые воинские части. По информации пресс-службы ЦВО, они сформированы в трёх областях РФ — Новосибирской, Свердловской и Самарской.

Военнослужащие этих частей будут нести службу на блокпостах, выполнять мероприятия по противодиверсионной защите, пишет ТАСС. С 1 декабря военнослужащие приступили к слаживанию в ходе занятий по боевой подготовке на полигонах.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях на новые подвижные разведывательные пункты ПРП-4А «Аргус», предназначенные для ведения артиллерийской разведки и управления огнём артиллерии, полностью перевооружилась танковая дивизия Центрального военного округа, дислоцированная на Урале. Новые средства поступили во все дивизионы танковых, мотострелкового и артиллерийского полков, заменив устаревшие модификации.

Добавим, что Центральный военный округ дислоцирован в административных границах трёх федеральных округов — Сибирского, Уральского, Приволжского, и 29 субъектов РФ. Штаб находится в Екатеринбурге.

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Вооруженные силы России
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