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Рухани: США не смогут остановить экспорт нашей нефти

Политика

Попытки сделать это приведут к тому, что весь экспорт нефти идущий через Ормузский пролив будет заблокирован

Рухани: США не смогут остановить экспорт нашей нефти
Иранская нефть

Тегеран, 4 декабря 2018, 13:20 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединенные Штаты не способны пресечь импорт иранской нефти, сообщает 4 декабря Reuters.

Попытки сделать это приведут к тому, что весь экспорт нефти идущий через Ормузский пролив будет заблокирован.

Целью Вашингтона является сокращение экспорта нефтепродуктов из исламской республики на мировой рынок, с этой целью президент США Дональд Трамп расторг ядерную сделку с Тегераном и обложил государство санкциями.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций. В мае 2018 года сделка была расторгнута.

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Ядерная программа Ирана
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