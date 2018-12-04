Мэр Смоленска спорит с губернатором и отказывается уходить

Смоленск, , 13:13 — REGNUM Глава Смоленска Владимир Соваренко назвал инициативу о его отставке, с которой 3 декабря выступил губернатор Алексей Островский, «незаконной». Комментарий мэра опубликован на портале администрации города.

«Считаю инициативу главы региона незаконной. Очевидно, что это ответ на мою принципиальную позицию по защите городских активов, в частности, муниципальных предприятий. Никакого самоустранения от исполнения обязанностей главы, о котором говорится в 74-й статье 131-го ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и на которое ссылается Губернатор, не было. Как бы эта ситуация не разрешилась, такое злоупотребление правом на отстранение мэра может дестабилизировать ситуацию в городском хозяйстве в условиях зимы и сложных отношений с основным поставщиком тепловой энергии — ПАО «Квадрой», — говорится в заявлении Соваренко.

Как сообщало ИА REGNUM, претензии областной власти к действиям главы Смоленска, которые звучали в последние несколько месяцев, в конце ноября вылились в открытый призыв главы региона Алексея Островского к Владимиру Соваренко покинуть пост. Соваренко тогда отказался уходить. 3 декабря глава региона обратился в Смоленский городской Совет с инициативой об удалении главы города Смоленска Владимира Соваренко в отставку.

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