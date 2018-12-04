Марин Ле Пен выступила с критикой уступок властей Франции «желтым жилетам»

Париж, , 13:16 — REGNUM Лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала решение властей Франции отсрочить запланированное повышение эконалогов на топливо. О недостаточности подобной меры она написала в Twitter 4 декабря.

«Предусматривается отсрочка на налоги. Но отсрочка — это лишь перенесение. Очевидно, что это не на высоте ожиданий и неустойчивости, в условиях которой борются французы», — написала Ле Пен.

«Я не могу поверить, что власти ограничиваются этим объявлением. Это невозможно…» — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря власти Франции объявили, что для умиротворения протестующих замораживают запланированное повышение эконалога на дизельное топливо и бензин, которое должно было вступить в силу с 1 января. В переросших в беспорядки протестах против этого повышения в минувшие выходные принимали участие десятки тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон идет на уступки протестующим: запланированная реформа отложена