Порошенко зарабатывает рейтинг на теме разрыва договора с РФ — Бойко

Киев, , 13:11 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко, внося в Верховную раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, таким образом пытается повысить свой рейтинг в ходе предвыборной кампании. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Рады и основатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По мнению Бойко, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией на Украине в настоящее время уже де-факто приостановлен и «никакого практического значения уже не имеет». Также депутат напомнил, что министерство иностранных дел Украины в сентябре уведомило российскую сторону о том, что указанный договор продлён не будет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что внесённый президентом Украины Петром Порошенко в Верховную раду проект закона о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией предусматривает прекращение действия соглашения с 1 апреля 2019 года.

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