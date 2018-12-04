Подмосковные Ивантеевку и Рузу возглавили новые руководители

Красногорск, , 13:08 — REGNUM В Подмосковье приступают к работе два новых руководителя городских округов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства, передаёт РИАМО 4 декабря.

Ивантеевку возглавил Максим Красноцветов.

«Человек хорошо знает особенности этого муниципалитета, работал первым заместителем Елены Владимировны Ковалёвой, которую мы рекрутировали в областное правительство в качестве первого заместителя начальника Главного управления территориальной политики», — представил его губернатор.

Ранее Ковалёву освободили от исполнения полномочий главы на заседании местного совета депутатов.

Исполняющей обязанности главы Рузского городского округа стала Татьяна Витушева. Бывший руководитель округа Максим Тарханов перешёл на работу в правительство Москвы.

Витушева занимала должность начальника Госадмтехнадзора Подмосковья, а до этого работала в правительстве региона.