Разрыв «Большого договора» закрепит за РФ Крым и Азовское море — эксперт

Киев, , 13:01 — REGNUM

Юридически Украина больше потеряет от разрыва договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, поскольку на этот документ опираются договор ороссийско-украинской государственной границе, а также договор об использовании Азовского моря. Об этом 4 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявилаэксперт-международник Ирина Верещук.

«Да, Порошенко действительно внес как «неотложный» закон о разрыве большого договора от 1997 года. У меня есть подозрения что перед выборами депутаты захотят проголосовать за разрыв или прекращение действия такого договора. Но мне не понятно, что именно это дает как Порошенко, так и депутатам? … К сожалению, мы юридически больше теряем, чем приобретаем от разрыва этого договора», — считает Верещук.

Она напомнила, что на «Большой договор» опирается договор о российско-украинской государственной границе от 2003 г., а также договор об использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 г.

«Например, недавно у нас был инцидент в Керченском проливе. У нас ссылаются на договор от 2003 года, в преамбуле которого пишется, что он основывается на договоре 2007 года. Также ссылаются на закон о государственной границе между Украиной и Россией. Там также есть ссылка на договор 2007 года. Сегодня Россию обвиняют в нарушении этих договоров. Все мировое сообщество — Ангела Меркель, Макрон обвиняют Россию в нарушении двусторонних договоров. Никто не говорит о морской конвенции. Да, она где-то идет в пассиве, но основное в чем обвиняют Россию — нарушение этих договоров. Можно сказать, мы сами себе стреляем в ногу», — сказала Верещук.

По её словам, разрыв большого договора усложнит Киеву возможность защищать территориальную целостность Украины.

«Не Россия выступает в роли жертвы, Украина должна защищаться в судах, объяснять мировому сообществу, что именно системно нарушает Россия. Если нет соглашений о государственной границе и об использовании Азовского моря, тогда в чем мировому сообществу обвинять Россию? Что у вас когда-то был договор, который Украина сама и разорвала, прекратила и т. д? Россия только смеется в усы, наблюдая за тем, что сегодня происходит в Украине», — добавила Верещук.

Она также считает, что разрыв договора не поднимет рейтинги действующей власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. Парламент Украины ратифицировал договор о дружбе с Россией 14 января 1998 года. Действие документа автоматически продлевается на 10-летние периоды, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выступит против его пролонгации путем письменного уведомления.

Напомним, 28 августа 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков назвал решение Киева «неразумным». При этом он признал, что отношения между государствами находятся в ситуации, которую трудно еще больше испортить.